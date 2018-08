Napoli,Auricchio replica a De Laurentiis

NAPOLI, 4 AGO - "Il presidente De Laurentiis forse è più opportuno che nel, caldo di agosto, si occupi della squadra, allo stadio ci pensiamo noi". Così all'ANSA, Attilio Auricchio, capo di gabinetto del Comune di Napoli, replicando a Aurelio De Laurentiis sullo stadio San Paolo. "In questi 8 anni - aggiunge - De Laurentiis non ha fatto nulla per lo stadio, lo abbiamo tenuto in piedi noi con mille difficoltà e continueremo a farlo. Forse il presidente vuole distogliere l'attenzione da altre questioni di natura calcistica e ha inventato questa clamorosa montatura dello scempio allo stadio che non esiste". Auricchio rassicura i tifosi in vista di Napoli-Milan del 25/8. "Il calendario dei lavori della pista di atletica è chiaro e i lavori proseguono, verranno completati in tempo per il 25 agosto e non ci sarà nessuna interferenza per l'uso del terreno di gioco. Al momento non ci sono incontri in programma con il Napoli, ma il presidente De Laurentiis sa bene che siamo sempre disponibili a vederci sulle cose in sospeso".