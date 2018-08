De Laurentiis, il San Paolo è un cesso

NAPOLI, 4 AGO - "Auricchio ci consegnerà lo stadio, ma in quali condizioni? Con quale schifo? Auricchio mi deve spiegare perché da 8 anni il San Paolo è un cesso sempre più cesso". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli, attaccando il capo di gabinetto del Comune di Napoli Attilio Auricchio, che si sta occupando del dossier San Paolo e dei lavori per le Universiadi. "Non è vero che sapevamo già tutto delle condizioni del San Paolo - ha detto De Laurentiis - sono abituato alle bugie di Auricchio. E' uno che fatica a stare dove sta, aveva detto di avere 25 milioni di euro per i lavori un anno fa, sapendo del dissesto finanziario e pensando di riceverli dal Credito sportivo, ma dice bugie alla piazza! Il Credito Sportivo e qualsiasi banca non ti finanzia con un dissest." De Laurentiis critica il rapporto tra Auricchio e l'assessore agli impianti sportivi Ciro Borriello: "L'assessore allo Sport mi fa tenerezza, mica può andare contro Auricchio e deve essere quindi anche lui bugiardo".