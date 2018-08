De Laurentiis, ultimo anno perso 15 mln

NAPOLI, 4 AGO - "Amo talmente il Napoli che tengo sempre il budget aperto tutto l'anno. Nonostante la crescita, l'ultimo anno ho perso 15 milioni e l'anno prossimo ne perderò altri. Bisognerebbe smetterla di non capire nulla di elementi economici e finanziari". Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli rispondendo alle critiche dei tifosi per il budget speso sul mercato: "Quando qualche stolto dice - prosegue - 'hai intascato x euro da Jorginho, perché non spendi', dimentica che abbiamo speso già di più, ma non abbiamo incassato quei soldi che arrivano in 3-4 anni e sono soldi che vanno a finire nei bilanci. A volte chiudi così, a volte sei in un utile virtuale e paghi tasse a non finire che non recuperi". De Laurentiis sottolinea anche l'aumento del monte ingaggi: "Chiudevo al secondo posto in campionato e giocavamo in Champions pure con Mazzarri con stipendi da 30 milioni di euro, oggi siamo quasi a 150 milioni. Si sono quintuplicati ma non mi risulta si sia quintuplicato il fatturato".