Fiorentina: Pjaca in arrivo

FIRENZE, 3 AGO - Marko Pjaca vestirà la maglia della Fiorentina. Dopo un lungo tira e molla, la trattativa ha avuto un'accelerata in queste ultime ore, la Juventus ha deciso di venire incontro alle condizioni del club viola e alla volontà dell'attaccante croato. In attesa dell'ufficialità, l'operazione si è comunque sbloccata: il vice campione approderà a Firenze in prestito oneroso a circa due milioni con diritto di riscatto per il club viola intorno ai 20 milioni e contro riscatto a favore dei bianconeri intorno ai 25. Il tutto in attesa di definire gli ultimi dettagli anche per l'arrivo dell'esterno belga Kevin Mirallas dall'Everton.