Un migliaio al Duomo per Higuain-Caldara

MILANO, 3 AGO - Un migliaio di persone si è radunata oggi pomeriggio in piazza Duomo per dare il primo saluto ufficiale a Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, i due nuovi acquisti del Milan, arrivati nella maxi-operazione che ha portato Bonucci alla Juventus. I due giocatori si sono affacciati alle 16,35 dalla terrazza 'Giacomo Arengario' per ricevere cori e applausi, poi hanno lanciato alla platea in festa le tre magliette di questa stagione, con i numeri 9 e 33. Cimeli che stati presi al volo dai tifosi. Da registrare i tanti cori di scherno rivolti all'ex capitano del Milan, Leonardo Bonucci, invitato a "sciacquarsi la bocca".