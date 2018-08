Bari, entro lunedì iscrizione alla Seri

BARI, 3 AGO - Il nuovo Bari di Aurelio De Laurentiis ripartirà per tappe forzate: prima quelle burocratiche e subito dopo l'individuazione di responsabili sportivi, allenatore (tiepida la pista che porta ad Edy Reja come direttore tecnico) e ingaggi per la rosa dei calciatori (bisognerà attenersi alla regola degli under da avere in formazione). Entro lunedì prossimo, 6 agosto, il club presenterà la documentazione e le garanzie economiche per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D (dovrebbe partecipare al girone F, con marchigiane, abruzzesi e molisane). La Coppa Italia dilettanti inizierà il 19 agosto, il 2 settembre avrà il via il campionato. Nelle prossime ore si definirà anche la querelle stadio: nel progetto di De Laurentiis si ipotizza anche l'uso del 'Della Vittoria' (ormai appannaggio degli sport minori), mentre dal San Nicola non è ancora andata via la società in liquidazione del presidente Cosmo Giancaspro.