Bonucci, 'Juve ancora casa'

TORINO, 3 AGO - Juventus-Milan andata e ritorno in una sola stagione. Leonardo Bonucci torna in quella che sente "ancora casa". Perché, scrive su Twitter il giorno dopo le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto con il club bianconero, "ogni viaggio termina con un ritorno". "Non dimentico certamente di ringraziare chi mi ha sostenuto durante tutta questa stagione - osserva Bonucci -. Allo stesso modo, da oggi non dimenticherò di dimostrare, con il lavoro, tutta la mia voglia di tornare in quella che ad oggi, sento ancora casa".