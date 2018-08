Scaroni: Higuain fondamentale nel Milan

MILANO, 3 AGO - "Avere una star come Higuain con noi è un passo fondamentale del nostro percorso. Sono sicuro che farà benissimo". Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, dà il benvenuto all'argentino, assegnandogli il ruolo di stella della squadra. "Non sono esperto di statistiche, ma ho appreso che, negli ultimi 5 anni, in Italia ha segnato più gol di tutti", ha notato Scaroni, interrotto dalla precisazione dell'argentino, seduto al suo fianco: "111 gol in 177 partite". "Mi dicono che la percentuale fra numero gol segnati e partite giocate è fondamentale - ha proseguito Scaroni, dopo avere presentato anche Mattia Caldara -: avere Higuain con noi è fondamentale, mi riempie di gioia". Arriveranno altri dirigenti nei prossimi giorni? "Non ho particolari aggiornamenti - ha replicato Scaroni -. Per me occuparmi del Milan da ad è una fase transitoria. Mi attendo, senza fretta e urgenza, la nomina di un capo azienda a tempo pieno".