Bologna: stop di due mesi per Donsah

BOLOGNA 3 AGO - Cattive notizie arrivano dall'infermeria del Bologna, quando il ritiro di Kitzbuhel volge al termine: stop di due mesi per il centrocampista Godfred Donsah. Il ghanese aveva terminato in anticipo l'allenamento di giovedì pomeriggio per una brutta botta alla gamba destra: gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una frattura composta al perone della gamba destra. Ne avrà per due mesi.