Roma, Monchi, N'Zonzi non è vicino

ROMA, 2 AGO - "N'Zonzi? Se ne parla tanto, stiamo valutando diversi ruoli nel mercato e uno di loro è il centrocampo. N'Zonzi è un nome, che non è l'unico e neanche il più vicino. Forse è il momento di pensare ad altre possibilità. Lo dico per voi giornalisti, io so perfettamente dove voglio arrivare". Il ds della Roma Monchi fa il punto sul mercato nella conferenza stampa di presentazione del rinnovo di Florenzi. "Mi piace, l'ho detto - ha precisato lo spagnolo - così come me ne piacciono altri che non arriveranno alla Roma. Credo che il mio lavoro è provare a fare la rosa più forte possibile e su questo lavorerò fino al 18 agosto. Dormo un po' più di quello che ha detto Di Francesco ma non tanto di più".