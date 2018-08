Diritti tv: Sheva e Figo in squadra Dazn

MILANO, 2 AGO - Andriy Shevchenko e Luis Figo commenteranno la Serie A su Dazn. I due ex campioni entrano a far parte, insieme al brand ambassador Paolo Maldini, della squadra con cui si affaccia sul mercato italiano il servizio di sport in streaming live e on demand di Perform. Sarà Diletta Leotta il volto del calcio su Dazn, che oltre a 114 match di Serie A e l'intero campionato di Serie B si è assicurata fra l'altro Liga spagnola, Ligue1 francese, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Coppa d'Africa, la FA Cup e Coppa di Lega inglese, oltre a Nhl, Mlb, Heineken Champions Cup di rugby, Matchroom Boxing, Showtime Boxing, Bellator MMA e il World Rally Championship. "Oggi inizia una nuova era per la trasmissione dello sport in Italia, e si compie un nuovo passo nel nostro viaggio per diventare il maggiore broadcaster sportivo al mondo", ha commentato James Rushton, Ceo di Dazn.