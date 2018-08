Neymar riabbraccia Psg in Cina

ROMA, 2 AGO - Finite le vacanze post Mondiale, Neymar è sbarcato oggi in Cina per ricongiungersi con il Psg che sabato giocherà a Shenzhen la finale di Supercoppa di Francia contro il Monaco. E' stato il club francese, attraverso i propri profili social, in cui ha postato alcune foto e un video, a condividere il ritorno del brasiliano con i compagni di squadra, abbracciati uno a uno. Resta da vedere adesso se O Ney giocherà o meno la partita contro il Monaco, considerato che ha solo pochi giorni di preparazione nelle gambe. D'altro canto, data l'assenza di Kylian Mbappé, ancora non rientrato dalle vacanze dopo aver vinto la Coppa del Mondo, e di Edinson Cavani, ancora non ripresosi completamente dell'infortunio muscolare, il neo tecnico Tuchel potrebbe essere intenzionato a dargli spazio, magari solo per uno spezzone di gara.