Calcio: Torino-Chapecoense 2-0

TORINO, 1 AGO - Il Torino batte 2-0 la Chapecoense, nell'amichevole della memoria, e si aggiudica la Sportpesa Cup. Del neo acquisto Meite (5' st) e di De Silvestri (38' st) le reti dei granata. Buona la risposta del pubblico, che ha partecipato numeroso sugli spalti per contribuire alla rinascita della squadra brasiliana dopo la tragedia aerea del novembre 2016. Il club granata, la tragedia di Superga scolpita nella sua storia, ha infatti deciso di donare alla società sudamericana l'intero incasso della serata.I granata, che tra una settimana sfideranno in amichevole il Liverpool in Inghilterra, sono ancora imbattuti e non hanno mai subito reti.