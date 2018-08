Calcio: Heracles Almelo-Fiorentina 0-2

FIRENZE, 1 AGO - Successo della Fiorentina in Olanda nell'amichevole contro l'Heracles Almelo che milita nella massima categoria: la squadra viola ha vinto 2-0 grazie alle reti di Eysseric su rigore nel primo tempo e raddoppio prima dell'intervallo di Federico Chiesa che poco prima aveva conquistato il penalty. La formazione olandese è rimasta in dieci al 31' per l'espulsione di Niemeijer per un duro intervento su Diks. Pioli ha chiesto all'arbitro di continuare lo stesso in 11 contro 11, ma il direttore di gara appellandosi al regolamento non lo ha permesso, salvo poi cambiare idea nella ripresa.