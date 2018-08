Bonucci lascia Milan, domani a Torino

MILANO, 1 AGO - Leonardo Bonucci si prepara a salutare il Milan dopo appena una stagione e domani sarà a Torino, per completare il suo ritorno alla Juventus. Secondo quanto si apprende, il difensore si imbarcherà in tarda serata da Minneapolis (alle 15 ora locale), dove ieri ha vissuto in panchina la seconda amichevole della tournée statunitense dei rossoneri, e domani sbarcherà a Torino con un volo via Amsterdam.