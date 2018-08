Higuain atteso in serata a Milano

MILANO, 1 AGO - Gonzalo Higuain è atteso in serata a Milano, al termine della giornata in cui è stata definita la maxi operazione con cui lascerà la Juventus per trasferirsi al Milan in prestito con diritto di riscatto, assieme a Mattia Caldara, che invece sarà scambiato a titolo definitivo con Leonardo Bonucci. "La trattativa è conclusa? Quasi, quasi", ha risposto l'ad della Juventus Beppe Marotta sorridendo, prima di infilarsi in auto circondato dai giornalisti, che lo attendevano all'uscita dell'ufficio legale nel centro di Milano dove nelle ultime ore sono stati definiti i residui dettagli dell'operazione con il Milan. Poi Marotta si è trasferito a Casa Milan.