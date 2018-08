Atletico esercita riscatto Diego Costa

ROMA, 1 AGO - Diego Costa adesso è un giocatore di proprietà dell'Atletico Madrid, ma il giocatore era tornato a esibirsi con i 'Colchoneros' già a gennaio. Il quotidiano As, infatti, rivela che il secondo club della capitale spagnola ha esercitato l'obbligo di riscatto per il centravanti brasiliano con passaporto spagnolo, versando nelle case del Chelsea - la sua ex squadra - 50 milioni di euro, ossia la cifra pattuita con i londinesi. Diego Costa, 30 anni a ottobre, è reduce da un Mondiale in chiaroscuro con la maglia della Nazionale spagnola, che è stata eliminata negli ottavi.