Inter, al via le visite mediche Vrsaljko

MILANO, 01 AGO - Giornata di visite mediche e firma sul contratto per Sime Vrsaljko, nuovo acquisto dell'Inter. Il 26enne terzino croato ha cominciato questa mattina i test fisici presso la clinica Humanitas a Rozzano, esami che si concluderanno nelle prossime ore al centro Coni. Nel pomeriggio, poi, il giocatore è atteso in sede per porre la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi cinque anni.