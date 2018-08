Barzagli: "Champions? Ce la giochiamo"

TORINO, 1 AGO - "Sacrificio e volontà". E' la ricetta indicata da Andrea Barzagli alla Juventus per la stagione ormai alle porte. L'esperto difensore è impegnato nella tournèe americana che stanotte vedrà i bianconeri sfidare ad Atlanta la Mls All-Stars, squadra formata dalle stelle del campionato statunitense. "Piano piano ci stiamo conoscendo anche con i nuovi, sarà una stagione impegnativa - dice Barzagli, ai microfoni di Sky -. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi". Tra questi c'è la Champions. "Negli ultimi due o tre anni è aumentata la nostra consapevolezza - dice - per cui ce l'andremo a giocare. Sarà poi il campo a dimostrare se questa Juve è più forte di quelle precedenti". A Torino, intanto, i bianconeri reduci dal Mondiale in Russia proseguono gli allenamenti alla Continassa. "Si riparte!", scrive il club sul profilo Twitter, con le immagini dei giocatori impegnati in esercizi di atletica. Con loro anche Cristiano Ronaldo, avvistato ieri sera in un noto ristorante stellato di Lanzo Torinese.