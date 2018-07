Fiorentina: domani test in Olanda

FIRENZE, 31 LUG - Nuova amichevole per la Fiorentina domani alle 19 ad Apeldorn in Olanda contro l’Heracles Almelo. Tra i viola indisponibile l'attaccante Thereau che sabato scorso durante la gara con il Fulham ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La Fiorentina è anche impegnata sul mercato a caccia di un esterno offensivo da affiancare a Chiesa e a Simeone: l'obiettivo individuato da tempo è il croato Marko Pjaca ma la situazione non si sblocca per la continua distanza tra le richieste della Juve e le proposte della Fiorentina. Così il dg viola Corvino continua a monitorare anche altre alternative, fra le quali Nicola Sansone del Villarreal, De Paul dell'Udinese e Terrier del Lione. Definita intanto la cessione dell’ex primavera Vitja Valencic all’Olimpija Ljubljana da cui lo stesso giovane centrocampista era arrivato a Firenze nel 2015. Si tratta di una cessione a titolo definitivo con percentuale del 50% a favore dei viola sulla futura rivendita.