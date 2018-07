Figc: avv. componenti, voto con Statuto

ROMA, 31 LUG - "Avevamo ragione: si può votare con l'attuale Statuto Figc". Così l'avv. Giancarlo Viglione, legale di Lnd, Lega Pro, Aic e Aia, sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha rinviato la decisone al 7 settembre. "Con soddisfazione accogliamo la decisione del Collegio di Garanzia dello sport con la quale il giudice condivide la nostra tesi - spiega Viglione -. Il giudice smentisce clamorosamente il Coni". "Il Collegio - prosegue - censura fortemente l'operato di Fabbricini - al quale dal 18 maggio abbiamo chiesto la convocazione dell'Assemblea elettiva - evidenziando come, 'per quanto riguarda le misure adeguative direttamente scaturenti dalla legge, la gestione commissariale non ha ad oggi presentato alcuna proposta concreta e articolata". Viglione sottolinea: "Nella decisione il Collegio prende anche atto dei 'numerosi rilievi' e 'alcune criticità' evidenziati dalla presidenza del Consiglio". "Il rinvio per la decisione finale al 7 settembre costituisce un paletto insormontabile", conclude.