Inter: Vrsaljko è in arrivo a Milano

MILANO, 31 LUG - Sime Vrsaljko è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il 26enne terzino croato dovrebbe sbarcare in tarda serata nell'aeroporto di Malpensa per iniziare la propria avventura in nerazzurro. Raggiunta l'intesa fra l'Inter e l'Atletico Madrid, sulla base di un prestito oneroso da 6,5 milioni e diritto di riscatto da 17,5 milioni, Vrsaljko arriverà in Italia per formalizzare l'accordo e mettere la firma sul contratto, oltre a sottoporsi alle visite mediche. Il croato firmerà un contratto quinquennale da circa 3 milioni a stagione.