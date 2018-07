Concluso vertice Milan-Juve su Higuain

MILANO, 31 LUG - E' durato circa un'ora il vertice a Casa Milan fra il dt rossonero Leonardo e i due dirigenti della Juventus, l'ad Giuseppe Marotta e il ds Fabio Paratici. Secondo quanto filtra, si è trattato di un incontro interlocutorio, non decisivo. In particolare resta il nodo relativo alle richieste economiche di Gonzalo Higuain, sia per la buonuscita che chiede alla Juventus, sia per l'ingaggio che dovrebbe percepire al Milan.