Higuain si allena, in attesa del mercato

TORINO, 31 LUG - Nell'attesa di conoscere gli sviluppi della trattativa per il suo passaggio al Milan, Gonzalo Higuain si allena a Torino. L'attaccante argentino è arrivato da alcuni minuti alla Continassa per la seconda seduta della giornata. Con lui anche Cristiano Ronaldo, col quale ieri c'è stato un affettuoso saluto, e gli altri bianconeri reduci dal Mondiale in Russia.