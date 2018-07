Everton e Leicester su Paco Alcacer

ROMA, 31 LUG - Paco Alcacer, attaccante di riserva del Barcellona, è conteso da due squadre che militano nella Premier League: si tratta dell'Everton, che dal club catalano ha già prelevato il terzino Digne (oggi le visite mediche), e del Leicester. Lo scrive il quotidiano catalano Sport. Per il centravanti spagnolo, dunque, nessun trasferimento al Valencia, che sembra intenzionato invece a puntare su Batshuayi del Chelsea, per rinforzare l'attacco. Simone Zaza, infatti, viene dato in uscita dall'allenatore dei 'pipistrelli' Marcelino.