Ore calde per Higuain,vertice Milan-Juve

MILANO, 31 LUG - Sono ore cruciali per l'esito della trattativa fra Milan e Juventus, finalizzata a portare Gonzalo Higuain e Mattia Caldara in rossonero e Leonardo Bonucci in bianconero. La definizione del prestito con diritto di riscatto di Higuain è decisiva per sbloccare gli altri due trasferimenti. Nel pomeriggio Nicholas Higuain, fratello e agente dell' argentino, ha incontrato nel centro di Milano i dirigenti della Juve Beppe Marotta e Fabio Paratici, che poi si sono trasferiti a Casa Milan per un vertice con il dt rossonero Leonardo.