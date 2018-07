Il Betis interessato a Joao Mario

ROMA, 31 LUG - Il centrocampista portoghese Joao Mario si è unito ai compagni dell'Inter stamattina, per cominciare la preparazione nell'attesa della nuova stagione agonistica e dopo aver smaltito le vacanze post-Mondiali. Il futuro del portoghese, tuttavia, resta sempre in bilico, perché non rientra nei piani del club nerazzurro. A Joao Mario, nelle ultime ore, si è interessato il Betis Siviglia, che si è fatto avanti - secondo quanto scrive Mundo Deportivo - con un'offerta molto chiara: prestito con opzione di acquisto; l'Inter, invece, chiede 30 milioni per la cessione definitiva del cartellino del giocatore. Le parti sono ancora molto lontane.