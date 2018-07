Radunovic dall'Atalanta alla Cremonese

BERGAMO, 31 LUG - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito alla Cremonese di Boris Radunovic. Il portiere serbo classe '96, nazionale Under 21, si appresta a iniziare la sua terza stagione in serie B dopo quelle ad Avellino e Salerno. Con i nerazzurri conta una sola presenza, in Genoa-Atalanta 1-2 il 15 maggio 2016, ultima giornata di serie A 2015-2016, quando il Grifone era allenato dall'attuale tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini.