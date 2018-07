United cerca Yerry Mina, pronti 40 mln

ROMA, 30 LUG - Il Manchester United starebbe preparando un'offerta di 40 milioni per Yerry Mina. Lo scrive oggi il britannico 'Sun', secondo cui il centrale colombiano del Barcellona è una delle prime richieste di Josè Mourinho per rafforzare la zona difensiva. Sul difensore non ci sono comunque solo i Red Devils e lo zio-procuratore del giocatore ha pubblicamente ammesso che l'Everton lo aveva contattato per, aggiungendo che "Yerry giocherà in un grande club in Europa". Ormai quasi terminate le vacanze post Mondiale, il colombiano deve decidere il suo futuro, stretto tra la volontà di restare al Barcellona e il posto da titolare (non assicurato, considerato che in questo momento Valverde può contare addirittura su sei centrali: Piqué, Umtiti, Lenglet, Vermaelen, Marlon e lo stesso Mina). Nel caso dovesse partire, in Inghilterra dicono che il Manchester United è disposto a mettere sul piatto quei 40 milioni per convincere la dirigenza blaugrana.