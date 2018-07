Napoli, ultimo giorno di ritiro

NAPOLI, 30 LUG - Finisce oggi il ritiro del Napoli a Dimaro, in Trentino. La squadra sta svolgendo stamattina l'ultima seduta di allenamento: niente di grave per Lorenzo Insigne, uscito ieri dopo un pestone nel test contro il Chievo. Gli azzurri dopo pranzo partiranno per Napoli, dove avranno due giorni liberi. Si ritroveranno poi il 2 agosto per partire verso Dublino, dove il 4 affronteranno il Liverpool in amichevole. La squadra di Ancelotti resterà in tour in Europa spostandosi poi in Svizzera, dove il 9 agosto affronterà il Borussia Dortmund e in Germania per la prevista amichevole dell'11 agosto contro il Wolsfurg. Poi il ritorno a Napoli e qualche giorno libero prima di tornare al Centro tecnico di Castel Volturno dove sono in corso lavori di ammodernamento che finiranno intorno a Ferragosto, in vista della prima giornata di campionato che il Napoli giocherà in trasferta in casa della Lazio.