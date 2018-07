Real, megaofferta per Courtois e Willian

ROMA, 30 LUG - Il Real Madrid bussa alla porta del Chelsea per portare nella Liga la coppia Courtois-Willian. Secondo il Daily Mail, il club bianco ha offerto 100 milioni di sterline (poco più di 112 milioni di euro) per il portiere e il centrocampista della formazione londinese. L'interesse per Willian da parte del Real Madrid sarebbe quello di coprire un'eventuale partenza di Gareth Bale.