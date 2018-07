Dall'Inghilterra: Pogba obiettivo Juve

ROMA, 29 LUG - Paul Pogba, neocampione del mondo con la Francia, è il prossimo obiettivo di mercato della Juve, evidentemente non ancora soddisfatta, malgrado l'acquisto-bomba di Cristiano Ronaldo. Pogba da tempo non è più in buoni rapporti con l'allenatore del Manchester United, José Mourinho, e ha dunque chiesto di lasciare il club. La notizia appare sul Daily Mirror, che parla di un clamoroso ritorno a Torino del centrocampista, approdato a Old Trafford proprio dalla Juve per 105 milioni. La cifra per la riacquisizione del francese, secondo il giornale inglese, verrebbe coperta dalla cessione di Higuain, Pjanic e Rugani. Il giornale parla, inoltre, di contatti già avvenuto fra il club bianconero e l'agente di Pogba, Mino Raiola.