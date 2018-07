Kluivert, Roma per me scelta migliore

ROMA, 29 LUG - "Venire alla Roma è stata la decisione più giusta da prendere". Justin Kluivert non ha dubbi. "Quella all'Ajax è stata una grande esperienza per me - spiega -. Ho potuto giocare partite a livello europeo ed è stato fantastico. Ho pensato che cambiare fosse la cosa di cui avevo bisogno. Volevo farlo. È stato difficile, fino a quel momento avevo giocato solo con l'Ajax ma sono contento della mia scelta. Ho scelto la Roma perché ho parlato con la mia famiglia di quale sarebbe stata la decisione più giusta da prendere. La risposta era andare alla Roma". Nella Capitale dovrà dimostrare che l'investimento fatto dal ds Monchi non è stato azzardato, e da lui il tecnico Di Francesco si attende un contributo importante. "Preferisco segnare gol, ma credo che fornire assist sia altrettanto importante". Poi ricorda l'importanza della famiglia: "Per me è tutto. Mio padre ha avuto una grandissima carriera. Mi chiedono se sia difficile relazionarmi ma semplicemente mi sprona a migliorarmi per diventare come lui".