Psg: Tuchel, n.1 titolare? Devo decidere

ROMA, 29 LUG - "C'è una forte competizione per questo ruolo, è presto per decidere. Lo farò quando tutti e tre saranno al 100%". L'allenatore del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, ha risposto così in conferenza stampa ad una domanda su chi sarà il titolare tra i portieri a sua disposizione: Gigi Buffon, Kevin Trapp e Alphonse Aréola. Una domanda insidiosa, anche perchè il Psg in due partite di International Champions Cup ha incassato ben otto reti... "Chiederò a Gianluca Spinelli (il preparatore dei portieri, ndr.) di decidere per me... - ha scherzato Tuchel -. Io sono molto felice della qualità dei miei portieri. Gigi ha una grande personalità, e questo tipo di leadership che porta anche alla squadra. C'è una forte competizione, i ragazzi sono pronti a lottare per questo ruolo. Aspetterò fino a quando non saranno tutti e tre al 100% a decidere", ha insistito il tecnico tedesco.