Icc: vincono City e Liverpool

ROMA, 29 LUG - Il Manchester City e il Liverpool sono usciti vittoriosi da rispettivi confronti con il Bayern Monaco e il Manchester United, validi per la International Champions Cup. A Miami, i campioni d'Inghilterra di Pep Guardiola hanno sconfitto per 3-2 quelli di Germania, che pure avevano conquistato un doppio vantaggio con Shabaani e Robben, prima della rete di Bernardo Silva che ha chiuso la prima frazione sul 2-1. Nel secondo tempo, la situazione si è ribaltata per le reti di Nmecha e ancora di Silva, consentendo al City di portare a casa la prima vittoria dopo le sconfitte subite col Dortmund e il Liverpool. Giornata no per lo United di Josè Mourinho, sconfitto 4-1 dai Reds di Klopp davanti a quasi centomila spettatori del Michigan Stadium. Avanti con Manè, il Liverpool si è fatto raggiungere da Pereira, ma nella ripresa ha dilagato con le reti di Sturridge, Ojo su rigore e Shaqiri, con una spettacolare rovesciata.