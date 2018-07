'Cup of Traditions', vince la Fiorentina

FIRENZE, 28 LUG - La Fiorentina ha conquistato la 'Cup of Traditions' dopo aver battuto in finale 9-8 ai calci di rigore il Fulham precedentemente vittorioso sull'Athletic Bilbao. Decisivo il giovane portiere viola Alban Lafont che ha parato tre penalty, uno all'inglese Stephane Sessegnon nel match conclusivo del torneo giocato in Germania, due a Wolze e Nauber nella gara precedente (tutte della durata di 45') terminata inizialmente 0-0 contro la formazione locale del Duisburg poi superato 4-2 sempre ai rigori. La squadra viola, che ha visto debuttare anche l'ex romanista Gerson, invece non ha sbagliato un colpo dal dischetto: a segno nella prima partita Eysseric, Chiesa, Simeone e Dabo e quindi nella finale Biraghi, Veretout, Dabo, Sottil, Montiel, Vlahovic, Diks, Pezzella e Ceccherini con quest'ultimo che ha realizzato il penalty del successo. "Stiamo lavorando bene ma possiamo ancora migliorare e i prossimi impegni serviranno a capire i nostri obiettivi", ha commentato Pioli.