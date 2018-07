Amichevoli: Udinese-Leicester 2-1

UDINE, 28 LUG - I gol di Lasagna e Machis, al 4' e al 23' pt dell'amichevole con il Leicester City, regalano all'Udinese la quinta vittoria su cinque gare precampionato. Disputata questo pomeriggio sul terreno del Worthersee Stadion di Klagenfurt (Austria), l'amichevole con la compagine di Premier League è finita 2-1. A segno per gli inglesi, allo scadere della ripresa, Iehanacho. "Mi fa piacere siamo riusciti a vincere contro una squadra molto forte, che ha vinto la Premier League", ha commentato Kevin Lasagna, che con le sette reti siglate finora si sta confermando uomo-gol dei bianconeri. "Cerchiamo di mettere in pratica i movimenti che il mister ci insegna e sta venendo bene", ha aggiunto. "Soddisfatto del lavoro e della prestazione", anche il tecnico Julio Velazquez. "Non era facile perché faceva molto caldo, ma la squadra ha lavorato e giocato bene. E' molto importante trasferire in partita il lavoro fatto in allenamento. Complimenti alla squadra, ora pensiamo alla prossima amichevole".