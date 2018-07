Il Barcellona cede Digne all'Everton

ROMA, 28 LUG - Manca solo la firma, poi Lucas Digne sarà a tutti gli effetti un giocatore dell'Everton, la seconda squadra di Liverpool. Il Barcellona, secondo quanto pubblicano il Mundo deportivo e As, conclude così la terza operazione in uscita, dopo quelle dell'altro francese Deulofeu e del brasiliano Paulinho, finito in Cina. Il costo del cartellino del terzino sinistro francese, ex Roma, si aggira sui 20 milioni. Nell'operazione Digne-Everton potrebbe entrare anche Yerry Mina, il centrale difensivo colombiano che piace soprattutto al Manchester United. E' assai probabile di Digne già oggi non giochi contro il Tottenham, al Rose Bowl di Pasadena. Con la cessione di Digne, Jordi Alba resta l'unico terzino sinistro nella rosa della prima squadra.