Messico: Osorio non è più il ct

ROMA, 28 LUG - Juan Carlos Osorio lascia la panchina del Messico. Lo fa sapere la Federcalcio locale. "Dopo un periodo di riflessione, analisi approfondita e diverse conversazioni tra Juan Carlos Osorio e la Federcalcio messicana, il professor Osorio ha deciso di non essere proseguire nella carica di direttore tecnico della Nazionale per il quadriennio 2018/22 - si legge sul sito della Federazione -. Ringraziamo Osorio per la dedizione, la passione e l'impegno profusi, nonché per la sua franchezza e onestà nel decidere di non essere considerato un candidato ct per la prossima Coppa del mondo del 2022". Con Osorio in panchina, il Messico ha raggiunto la qualificazione al Mondiale, vincendo il girone Concacaf. In Russia El Tri' ha raggiunto gli ottavi(poi eliminato 2-0 dal Brasile) dopo la storica vittoria sulla Germania, campione uscente. Diventato ct nel 2015, Osorio ha ottenuto la migliore media punti degli ultimi 28 anni, con 52 partite giocate e 33 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte.