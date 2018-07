Ancelotti: Cavani? Non guardo altri club

NAPOLI, 28 LUG - "Cavani? Sono voci che nascono sempre nel mercato. Quando finisce questo, dal 18 agosto ci si prepara al mercato di gennaio, ma io ho giocatori fantastici e la fortuna di allenarli; i giocatori di altre squadre non m'interessano". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, a Dimaro, sede del ritiro. "Sul mercato - ha detto, rispondendo alla chiusura negativa della trattativa per Sabaly - ci sono situazioni che valutiamo insieme, ma non abbiamo emergenze, la squadra è ben fatta; il mercato chiude il 18 agosto e, se ci sarà qualche movimento da fare, lo faremo con serenità". Il tecnico ha anche passato in rassegna il reparto offensivo: "Mertens arriva il 6 e credo farà almeno 45' nella partita dell'11 agosto contro il Wolfsburg, lui può giocare in tutti i ruoli dell'attacco. Milik l'ho visto bene, non ha problemi, ha un difetto di condizione rispetto agli altri, ma si allena bene. Insigne l'ho provato anche come centravanti arretrato, ma lui deve stare nel posto dove sa giocare".