Napoli, domani messa con cardinal Sepe

NAPOLI, 28 LUG - Sarà anche quest'anno la messa celebrata dall'arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, uno degli ultimi momenti del ritiro del Napoli in Trentino, che si concluderà il 30 luglio. Domani alle 11, il porporato sarà a Dimaro per presiedere la concelebrazione della santa messa nello stadio locale: il cardinale verrà accolto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dalle autorità della valle e da tutta la squadra azzurra. Sepe sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nel santuario della Madonna di Pietralba, nel comune di Nova Ponente, in provincia di Bolzano. Come già negli anni scorsi, e da oltre trent'anni, l'arcivescovo si ferma per un breve periodo di riposo e di preghiera con un gruppo di sacerdoti e di laici, approfondendo il tema della sua ultima lettera pastorale dedicata alla quinta opera di misericordia corporale "visitare gli infermi" cui verrà ispirata tutta l'attività dell'arcidiocesi nel prossimo anno pastorale.