Barça, Digne e A.Vidal sul mercato

ROMA, 28 LUG - Settanta milioni per tre. Così titola il quotidiano spagnolo Sport, facendo riferimento ai tre uomini messi sul mercato dal Barcellona: si tratta del francese Digne, ex Roma, del colombiano Mina e di Aleix Vidal. Il terzino francese è a un passo dal trasferimento all'Everton di Liverpool, il colombiano è stato richiesto dal Manchester United, l'esterno spagnolo è pronto al ritorno nel Siviglia, da dove era partito per Barcellona. Per il solo Mina, i Red Devils hanno offerto 40 milioni.