Defrel, spero battere mio record 12 reti

GENOVA, 27 LUG - "Se sto bene, so che potrò segnare tanto. Quanto? Andare in doppia cifra non sarebbe male, ma spero di poter battere il mio record personale di 12 reti". Così il nuovo acquisto della Sampdoria Gregoire Defrel prelevato dalla Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto. Oggi primo allenamento nel ritiro di Ponte di Legno e a Samp TV racconta le sue prime sensazioni da giocatore blucerchiato "Dopo un lungo corteggiamento, finalmente sono qui e non vedo l'ora di iniziare. Ringrazio il presidente per avermi dato questa opportunità e spero di ricambiare a suon di gol". Avrà un eredità pesante perché prenderà il posto di Duvan Zapata ceduto all'Atalanta. Intanto mancano soltanto dettagli in casa Sampdoria per l'arrivo del centrocampista Pedro Obiang che tornerebbe a Genova dopo tre anni con la maglia del West Ham. Devono essere definiti alcuni aspetti ma ok giocatore costerà circa 10 milioni bonus compresi.