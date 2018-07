Vicenza: Renzo Rosso presenta progetto

VICENZA, 27 LUG - "Abbiamo progetti ambiziosi, vogliamo diventare una società calcistica che possa diventare un modello a livello nazionale". E' quanto ha detto oggi a Breganze, nella sede di Otb spa, quartier generale della Diesel, l'imprenditore da Renzo Rosso, nuovo patron del L.R. Vicenza, che disputerà il prossimo campionato di serie C. Il nostro progetto prevede un business plan di cinque anni - le parole di "Mister Diesel - ma la società non sarà solamente della famiglia Rosso ma di un'intera città e di provincia. L'obiettivo è creare un'unione di persone in grado di coinvolgere imprenditori, istituzioni, partner, sponsor e tifosi, che comporranno un board. Il presidente, per il momento, sarà ancora mio figlio Stefano Rosso (che ricopriva lo stesso ruolo al Bassano Virtus), poi una volta che sarà creato il board, non è escluso che venga fatta un'altra scelta.