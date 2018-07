Nell'Udinese a 'lezione' di italiano

UDINE, 27 LUG - L'integrazione tra le persone passa anche per la lingua e dunque in quel melting pot culturale che sono oggi le squadre di calcio si registrano iniziative che vanno proprio in questo senso. Così, ad esempio, all'Udinese di Julio Velazquez, squadra in cui giocano ragazzi di 17 nazionalità, anche gli allenamenti diventano uno spunto per uniformare il livello linguistico dei giocatori. Le sedute, comprese quelle nel ritiro carinziano di Sankt Veit an der Glan, sono seguite per questo anche dall'insegnante di italiano Giorgio Alafogiannis che cura l'apprendimento della lingua per allenatore e giocatori bianconeri. "L'allenatore ha ritenuto il percorso linguistico fondamentale per creare il gruppo e lavorare meglio", racconta Alafogiannis che ascolta gli studenti mettere in pratica i concetti appresi nelle lezioni, tutte seguite individualmente, una mezz'ora al giorno ciascuno, nei momenti dagli allenamenti. "Riguardiamo anche ogni intervista e insieme cerchiamo di fare dei correttivi", svela uno dei 'trucchetti'.