Donne in dilettanti, ricorso Figc

ROMA, 27 LUG - La Figc annuncia ricorso contro la decisione della Corte federale d'appello che ha riportato all'interno della Lega dilettanti il calcio femminile. Continua così il braccio di ferro: la Federcalcio infatti ha deciso di "impugnare il provvedimento con il quale si annulla la delibera commissariale che portava in seno alla Federazione l'attività nazionale di calcio femminile". "La Figc - fanno sapere da via Allegri - rimane convinta della legittimità dell'inquadramento della divisione femminile all'interno della sua struttura, scelta finalizzata alla crescita dell'intero movimento come dimostrato dalle ultime attività sviluppate dalla Federazione". "Nell'attesa del giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport, il Commissario Straordinario, Roberto Fabbricini, ha informato in data odierna tutte le Società di Serie A e Serie B che l'organo competente per l'organizzazione dell'attività torna ad essere la Lega Nazionale Dilettanti".