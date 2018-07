Pjanic: Futuro? Sto molto bene alla Juve

TORINO, 27 LUG - "Il mio futuro? Dovete chiedere alla Juventus: io sto qua e gioco al calcio per migliorare sempre". Miralem Pjanic cerca di fare chiarezza sul proprio futuro, parlando ai microfoni di Sky Sport, dopo le voci che si susseguono da giorni sul suo possibile addio ai colori bianconeri. "Ho letto un po' di tutto, tante cose che mi fanno ridere - ha proseguito il bosniaco -. Io sono sereno, sto molto bene con questo gruppo. Il mercato è fatto così, a volte interessi a qualcuno, a volte no". La crescita di Pjanic negli ultimi due anni è stata esponenziale, al punto da raggiungere una valutazione di circa 100 milioni, stando alle richieste della Juve. "Significa che sto facendo bene - aggiunge il regista -, ma la valutazione non mi riguarda. Sono molto contento di quello che ho fatto nelle ultime due stagioni, sono cresciuto molto e ho un bellissimo rapporto con l'allenatore".