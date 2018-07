Lazio su Correa, al Siviglia 16 milioni

ROMA, 27 LUG - Il passaggio di Joaquin Correa alla Lazio è molto vicino. Ne è sicuro il Mundo deportivo, che parla di imminente ufficializzazione dell'accordo fra il Siviglia e la società presieduta da Claudio Lotito. L'argentino so è già esibito nel campionato italiano, indossando la maglia della Sampdoria. Il giornale spagnolo parla anche dalla cifra che la Lazio paga per il cartellino del centrocampista: 16 milioni, una cifra dalla quale deve essere sottratta la percentuale destinata alla Sampdoria. E' la quarta cessione del Siviglia nell'attuale mercato, dopo Lenglet, Pizarro e David Soria. Gli incassi dalle cessioni, per il club andaluso, già adesso superano i 60 milioni. Il Siviglia, nell'immediato futuro, deve perfezionare le cessioni di Ganso e Franco Vazquez, ieri in gol nell'amichevole contro gli ungheresi dell'Ujpest. Altri due giocatori in uscita potrebbero essere il mediano Steven N'Zonzi, che piace al Barcellona e all'Arsenal, o il portiere Sergio Rico.