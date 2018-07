United vuole pure Perisic e Alderweireld

ROMA, 27 LUG - José Mourinho, che nei giorni scorsi si è lamentato di avere fra le mani una squadra "non in grado di competere" con gli avversari, in Europa come in Inghilterra, ribadisce il proprio interesse per Harry Maguire, classe 1993, difensore centrale del Leicester, che si è messo in luce all'ultimo Mondiale con la maglia dell'Inghilterra quarta classifica. Ma non solo: all'allenatore portoghese interessano anche Persisic e Alderweireld, almeno secondo quanto scrive il Sun. L'ala croata potrebbe arrivare dall'Inter nel caso in cui Martial lasciasse Old Trafford; il difensore belga - anche lui protagonista in Russia - è già da tempo in trattativa con i 'Red devils', ma il Tottenham chiede 50 milioni per il suo cartellino.