Serie A: De Laurentiis, avvio difficile

(ANSA) NAPOLI, 26 LUG - "Inizio campionato difficile, ma abbiamo fiducia nelle nostre capacità". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commenta così il sorteggio del calendario azzurro nella nuova Serie A. "L'avvio - spiega De Laurentiis - è oggettivamente difficile, però non credo sia il caso di preoccuparsi perchè sono ottimista sul lavoro che stiamo facendo con Ancelotti. Con Carlo vogliamo creare una nuova era non solo per il Napoli ma per il calcio italiano".